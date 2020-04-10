Общежитие колледжа Политеха в Петербурге закрыли из-за студента, заразившегося COVID-19

Общежитие колледжа Политехнического университета в Петербурге, расположенное на проспекте Энгельса, 129/4, закрыто на обсервацию.

Причиной этому стало обнаружение у одного из студентов коронавирусной инфекции, в пятницу, 10 апреля, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на представителей образовательного учреждения. Известно, что COVID-19 диагностировали у 17-летнего юноши. Сообщается также, что его случай осложняется наличием у молодого человека сахарного диабета.

Карантинный режим в здании ввели вчера, 9 апреля. Сейчас в общежитии остались сотрудники, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Студентам трижды в день измеряют температуру, питание разносят по комнатам, также проводится регулярная дезинфекция помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге последние дни оставляет желать лучшего.