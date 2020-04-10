Петербуржцы в пятницу прервали самоизоляцию — индекс составил 2,9

Петербуржцы в пятницу прервали самоизоляцию &#8212; индекс составил 2,9
Индекс самоизоляции. Фото: yandex.ru/maps

В Северной столице горожане решили не сидеть дома в пятницу. Индекс самоизоляции в городе значительно снизился.

Сегодня, 10 апреля, Петербург среди городов миллиоников в одном часовом поясе находится не на первом месте по индексу самоизоляции.

«На улице много людей», — сообщает о Петербурге «Яндекс».

Согласно данным сервиса, серьезнее к соблюдения карантина относятся в Ростове-на-Дону, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде. В Москве уровень самоизоляции, как и в Петербурге, составляет 2,9.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, также использовать средства индивидуальной защиты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
Собянин предрек москвичам тяжелые испытания из-за коронавируса
Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ
Общежитие колледжа Политеха в Петербурге закрыли из-за студента, ...
Петербуржцы в пятницу прервали самоизоляцию — индекс составил 2,9
Число жертв коронавируса во всем мире достигло 100 тысяч человек
Под Петербургом заметили краснокнижного розового пеликана
Дорога Жизни встала в гигантские пробки из-за ремонтных работ