Петербуржцы в пятницу прервали самоизоляцию — индекс составил 2,9

В Северной столице горожане решили не сидеть дома в пятницу. Индекс самоизоляции в городе значительно снизился.

Сегодня, 10 апреля, Петербург среди городов миллиоников в одном часовом поясе находится не на первом месте по индексу самоизоляции.

«На улице много людей», — сообщает о Петербурге «Яндекс».

Согласно данным сервиса, серьезнее к соблюдения карантина относятся в Ростове-на-Дону, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде. В Москве уровень самоизоляции, как и в Петербурге, составляет 2,9.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, также использовать средства индивидуальной защиты.