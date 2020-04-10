В Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

Несмотря на усиление контроля, граждане, прибывшие из-за границы или контактировавшие с больными не спешат оставаться дома на карантине, а покидают свои квартиры, ставя под угрозу здоровье окружающих граждан.

О внушительном количестве нарушений рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире канала «Россия 24». Глава города заявил, что уже предложил работодателям лишать отпускных и выплат по больничному листу недобросовестных горожан за время необходимой самоизоляции. Рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности.

Беглов заявил, что во время эпидемии каждый гражданин, находящийся на карантине, должен проявить понимание и осознанность. Необходимо оставаться дома. Ведь от этого зависят жизни людей. Подчеркнул губернатор и то, что стоимость лечения коронавируса обходится городу очень дорого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили в 57 регионах России.