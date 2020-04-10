За сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили в 57 регионах России

За последние сутки в 57 регионах России были выявлены 1 786 инфицированных новым вирусом. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом в Москве, Московской области и Республике Коми.

Так, в Москве 9 апреля зарегистрировано 1 124 новых случаев заражения, в Московской области — 182 случая. Еще 58 случаев коронавируса зафиксировано в Республике Коми и 35 — в Петербурге.

Согласно данным в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией, больше всего случаев заражения также подтвердилось в Ульяновской, Нижегородской и Мурманской областях, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Ленинградской области, Чувашской Республике и Пензенской области, Тамбовской области.

Полностью выздоровели за последние сутки 97 человек. Общее число зараженных COVID-19 в стране достигло 11 917 случаев в 82 регионах. 94 человека умерли, выздоровели 795 человек.

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, а также использовать индивидуальные средства защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двум петербургским фирмам грозят штрафы до полумиллиона за работу в карантин.