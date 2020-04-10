Двум петербургским фирмам грозят штрафы до полумиллиона за работу в карантин

Магазин по продаже мотоэкипировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Магазин по продаже мотоэкипировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге двум коммерческим фирмам грозит до полумиллиона рублей штрафа за работу во время ограничений по борьбе с коронавирусом.

Проверки проводились 7 и 8 апреля. В первый день был найден работающий магазин по продаже мотоэкипировки, расположенный в доме №50 на Лиговском проспекте. Во второй — офис фирмы, занимающейся информационными услугами на Херсонской улице, 10.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, обе организации работали в обычном режиме, нарушив ряд федеральных и региональных нормативных актов.

В результате два юрлица привлекли к административной ответственности, им грозят штрафы в 200-500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разъяснили, каким предприятиям разрешено продолжить работу на вынужденных каникулах.