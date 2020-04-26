Россия приостановит экспорт зерновых культур до 1 июля

Ранее уставленный лимит на продажу зерна за рубеж, установленный 1 апреля, полностью исчерпан по состоянию на 26 апреля. В этот период за границу было вывезено 7 миллионов тонн зерновых — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Данная мера, в виде прекращения вывоза российского зерна за рубеж, позволит обеспечить собственные запасы, необходимые для удовлетворения спроса на эти ресурсы. Также, данные условия помогут зафиксировать цены на зерно в пределах разумных значений.

Напомним, установить квоту в размере 7 миллионов тонн на вывоз зерна до конца апреля, Минсельхоз предложил еще в конце марта. По замыслу министерства, объем вывезенной продукции должен ограничиться 20 миллионами тонн к концу июня 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на два месяца.