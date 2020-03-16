Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на два месяца

В Минсельхохе создан оперативный штаб для контроля ситуации на продовольственных рынках. Такие же органы в течение 10 дней должны быть созданы в регионах и обеспечить запасы основных категорий продовольствия.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 16 марта. По поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в регионах должны быть обеспечены запасы основных продуктов не менее чем на 2 месяца.

Министр подчеркнул, что сегодня ситуация на агропродовольственном рынке страны стабильна. В сжатые сроки региональные власти должны будут проработать планы по наращиванию объемов сельхозпроизводства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, автобусные рейсы в Ригу отменяют из-за инфекции COVID-19.