Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на два месяца

Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на два месяца
Сейчас на агропродовольственном рынке страны стабильная ситуация. Фото: pixabay

В Минсельхохе создан оперативный штаб для контроля ситуации на продовольственных рынках. Такие же органы в течение 10 дней должны быть созданы в регионах и обеспечить запасы основных категорий продовольствия.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 16 марта. По поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в регионах должны быть обеспечены запасы основных продуктов не менее чем на 2 месяца.

Министр подчеркнул, что сегодня ситуация на агропродовольственном рынке страны стабильна. В сжатые сроки региональные власти должны будут проработать планы по наращиванию объемов сельхозпроизводства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, автобусные рейсы в Ригу отменяют из-за инфекции COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минсельхоз продукты цены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом
Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса
Названы страны, куда лучше не ездить россиянам
На «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra ...
ДТП на проспекте Космонавтов собрало гигантскую пробку в сторону Дунайского
СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому
В Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом
Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на ...