Автобусный перевозчик Lux Express отменяет рейсы в Ригу из-за коронавирусной инфекции

Эстонская компания Lux Express временно приостанавливает рейсы между Петербургом и Прибалтикой из-за коронавируса.

Начиная с 17 марта автобусный перевозчик отменяет все рейсы в Ригу, в том числе из Москвы, из-за вируса COVID-19. Как сообщила пресс-службе компании, правительство Латвии закроет свои границы для международных путешественников из-за чрезвычайной ситуации в стране, вызванной инфекцией COVID-19.

«Lux Express отменит все отправления по следующим маршрутам: Рига — Вильнюс, Рига — Таллин, Рига — Минск, Рига — Москва, Рига — Санкт-Петербург, Рига — Биржай — Даугавпилс», — отметили в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин предложил ввести карантин для людей из группы риска по COVID-19.