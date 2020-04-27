Прогноз и ставка. “Вальтер Ферретти” – “Манагуа”: команды сыграют осторожно

В первом полуфинальном матче в чемпионате Никарагуа сыграют “Вальтер Ферретти” и “Манагуа”. В этой встрече не будет много голов.

Букмекеры в этом матче на стороне хозяев поля. На победу “Ферретти” дают коэффициент 2,89, на гостей – лидеров чемпионата – идет коэффициент 2,44. На ничью можно поставить за 3,04.

В этой встрече много голов мы не увидим. Очевидно, что “Манагуа” сделает ставку на домашний матч, а в гостях постарается не пропустить. У “Ферретти” ситуация такая, что в этой игре нужно побеждать. Ведь мы все прекрасно знаем, какую роль в чемпионате Никарагуа играют матчи на домашних аренах.

В последних матчах “Манагуа” много не забивал, а в игре 18-го, последнего тура как раз против “Ферретти” и вовсе был забит всего один мяч – 0:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/app-reviews/prilozhenie-pari-match-dlya-android-skachat-obzor/