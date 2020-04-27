Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови

Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови
Том Хэнкс с женой. Фото: instagram.com/tomhanks/

Голливудский актер Том Хэнкс в шутку предложил назвать вакцину против коронавируса «хэнксциной». Артист и его жена Рита сдали кровь для того, чтобы их антитела могли использовать для создания лекарства.

Донорами Том и Рита Хэнкс стали после того, как переболели коронавирусом. Артист был одним из первых заболевших среди «звездных» зараженных.

Во время недавнего эпизода NPR «Wait Wait…Don’t Tell Me!» Хэнкс рассказал о том, как проходила болезнь, и пошутил о вакцине.

«Мы решили сдать кровь тем, кто работает над тем, что я бы назвал хэнксциной», — приводит его слова americaru.com.

По словам Хэнкса, коронавирусом он и его супруга заразились в Австралии. Они почувствовали недомогание и обратились к врачу. Тесты подтвердили наличие инфекции. Супруга Хэнкса перенесла болезнь тяжелее. После выздоровления они вернулись в Лос-Анджелес на частном самолете.

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