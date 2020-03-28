Том Хэнкс с женой вернулись в США после карантина в Австралии

Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес после двухнедельного карантина в Австралии из-за заражения коронавирусом.

Пару заметили в городе в пятницу, 27 марта, сообщает сайт TMZ. Как пишет издание, супруги прилетели в США на частном самолете. Теперь они обязаны соблюдать карантин, введенный ранее властями Калифорнии.

Ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Актер рассказал в своем Twitter-аккаунте, что коронавирус добрался до них, когда они были в Австралии. Там они оба почувствовали недомогание, симптомы которого были характерны для нового типа коронавируса Covis-2019. Они решили обратиться ко врачу и сдать все анализы, которые показали, что они заражены. Их поместили на карантин, где за ними наблюдали медики. Оба прошли все необходимые обследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.