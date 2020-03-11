ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу

ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу
Коронавирус. Фото: Pixabay

Исходя из степени распространения вируса по всему миру, можно сделать вывод, что ситуация стала характерной для пандемии. Об этом в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также, он сообщил, что в ближайшее время количество смертей от болезни увеличится, а вирус охватит еще больше стран.

Пандемия — это чрезвычайно сильная эпидемия, которая затрагивает всю страну, соседние государства и, как в случае с COVID-19, другие страны. Об этом сообщают РИА-новости.

Вирус пробрался уже в 114 стран, а заразились им 118 тысяч человек. Скончались от болезни и осложнений от нее уже 4291 человек.

В России на данный момент официально подтверждены 28 случаев COVID-19. Из них 25 жителей России, которые подхватили вирус в Италии, 2 жителя Китая и 1 итальянец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предупредили, что коронавирус может перейти в хроническую стадию.

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