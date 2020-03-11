Ученые предупредили, что коронавирус может перейти в хроническую стадию

По словам специалиста, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система выбирает вариант "совместного проживания" с вирусом. Фото: pixabay

По словам специалиста, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система выбирает вариант "совместного проживания" с вирусом. Фото: pixabay

Исследователи пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 способен стать хроническим заболеванием.

Медики проанализировали случаи повторного заражения инфекцией и выяснили, что болезнь может перейти из активной формы в хроническую. По словам руководителя МФТИ Павла Волчкова, сообщили «Известия», болезнь может вернуться в организм, если иммунная система не поборола его полностью.

Специалисты подчеркнули, что вероятность повторного заражения также может быть связана с ошибками тест-систем, которые проверяют состояние человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Таиланд ужесточил правила въезда для граждан РФ из-за эпидемии нового типа коронавируса.