Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса

Власти Таиланда на фоне распространения нового типа коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе РФ.

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинд объявил, что из-за эпидемии вируса теперь невозможно въехать в страну, оформив визу по прибытии на границе.

Как сообщает агенство Reuters, Таиланд также отменил безвизовый режим с Южной Кореей, Италией и Гонконгом.

Всего в Таиланде заболели коронавирусом 59 человек. Из них 34 выздоровели и один скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прилетевшая из Таиланда петербурженка оказалась в больнице с подозрением на коронавирус.