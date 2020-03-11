Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса
Таиланд. Фото: pixabay

Власти Таиланда на фоне распространения нового типа коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе РФ.

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинд объявил, что из-за эпидемии вируса теперь невозможно въехать в страну, оформив визу по прибытии на границе.

Как сообщает агенство Reuters, Таиланд также отменил безвизовый режим с Южной Кореей, Италией и Гонконгом.

Всего в Таиланде заболели коронавирусом 59 человек. Из них 34 выздоровели и один скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прилетевшая из Таиланда петербурженка оказалась в больнице с подозрением на коронавирус.

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