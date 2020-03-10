Прилетевшая из Таиланда петербурженка оказалась в больнице с подозрением на коронавирус

Сейчас женщина на карантине, ее поместили в изолированный блок больницы. Фото: Pixabay

Сейчас женщина на карантине, ее поместили в изолированный блок больницы. Фото: Pixabay

После прилета из Таиланда петербурженка попала в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус.

Из королевства Таиланд она прилетела 22 февраля, а 5 марта у нее поднялась температура, 8 марта женщина обратилась к врачам, сообщает FlashNord.

Выяснилось, что во время путешествия петербурженка контактировала с туристами из Китая. Ее поместили в карантин на две недели, она содержится в изолированном блоке медицинского учреждения.

Сейчас женщина на карантине, ее поместили в изолированный блок больницы.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 754 человека. Число жертв выросло до 3136 . При этом почти 1297 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.