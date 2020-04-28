Прокуратура пресекла деятельность покер-клуба на Рубинштейна

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Центрального района пресекла незаконную деятельность покер-клуба на Рубинштейна.

Местные жители обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), сообщили в надзорном ведомстве.

Как считает следствие, группа людей организовала в доме 3 на ул. Рубинштейна турниры по игре «покер».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нарушитель арендовал помещение в Приморском районе Петербурга, взял на работу крупье и устраивал встречи игроков, которых оповещал о времени сеансов с помощью СМС и звонков по телефону.