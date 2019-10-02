В Приморском районе накрыли покерный клуб

Преступник не стал отрицать свою вину. Фото: https://pixabay.com/

Преступник не стал отрицать свою вину. Фото: https://pixabay.com/

Гражданин Республики Беларусь организовывал незаконные сеансы игры в покер на деньги в одном из антикафе Северной столицы.

Мужчина знал, что на территории России азартные игры являются противозаконными, однако все равно разыскал место, где можно было найти все необходимое: карты, игральный стол, фишки. Нарушитель арендовал помещение в Приморском районе Петербурга, взял на работу крупье и устраивал встречи игроков, которых оповещал о времени сеансов с помощью СМС и звонков по телефону.

Финансовой стороной преступник занимался самостоятельно, обменивал денежные средства на фишки и наоборот, а также распределял выигрыш между игроками.

После задержания, о котором сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, преступник признал свою вину. Игроку в покер грозит до двух лет заключения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о мужчине, находящемся в федеральном розыске, который нашел убежище в детском саду.