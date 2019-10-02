Находившийся в федеральном розыске мужчина спрятался в детском саду в Петербурге

Мужчина был задержан нарядом вневедомственной охраны, а затем передан в отделение полиции. Фото: Pixabay

Мужчина был задержан нарядом вневедомственной охраны, а затем передан в отделение полиции. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга на территории детского сада задержан 37-летний мужчина, который находился в федеральном розыске за правонарушение, совершенное на территории Москвы.

Мужчина перелез через забор, которым огорожена территория детского сада на Рабфаковском переулке. После этого он решил сыграть на детском пианино, которое было установлено во дворе на площадке, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Находившийся в здании работник, заметив постороннего мужчину на территории садика, сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. Вскоре прибыл наряд вневедомственной охраны. В ходе проверки сотрудники Росгвардии установили, что мужчина, находящийся на территории дошкольного образовательного учреждения, находится в розыске за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ, совершенное в городе Москва.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в порту Усть-Луга поймали 25-летнего жителя Ростовской области, объявленного в федеральный розыск.