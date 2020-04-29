Четверо врачей в Петербурге находятся в реанимации Боткинской больницы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что по последним данным в городе четверо врачей находятся в реанимационном отделении Боткинской больницы с тяжелой формой коронавируса.

Об этом градоначальник рассказал в ходе обращения к петербуржцам, в котором объявил о продлении ограничительных мер до 12 мая включительно. Беглов напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, поскольку это сохраняет не только ваши жизни, но и жизни окружающих. В том числе — медиков, которые сейчас работают на пределе возможностей.

Губернатор отметил, что все работники сферы здравоохранения, которые сражаются с коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предполагаемый конец коронавирусной пандемии в России передвинули на август. Раньше специалисты прогнозировали спад заражений в июле.