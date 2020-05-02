Скончался актер из сериала «Клиника»

Американский актер Сэм Ллойд-младший, известный по роли юриста Тэда в сериале «Клиника», скончался в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала опухоль мозга. Информацию подтвердил агент актера, сообщает издание Variety.

В январе 2019 года у Ллойда была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. О своей болезни он узнал неделю спустя после того, как впервые стал отцом.

Сэм Ллойд — американский актер и музыкант, племянник известного актера Кристофера Ллойда («Назад в будущее», «Пролетая над гнездом кукушки» и участник группы The Blanks.

Родился Ллойд в ноябре 1963 года. Наибольшую известность ему принесла роль юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника». Он также снимался в таких проектах как «Отчаянные домохозяйки», «Бесстыжие», «Американская семейка», «Город хищниц», «Стартап», «Кости» и других.