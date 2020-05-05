Отказ двигателя стал причиной экстренной посадки SSJ-100 в Шереметьево

Пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100» экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после отказа двигателя.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренной службы, все произошло утром во вторник, 5 мая, в московской воздушной гавани. Собеседник агентства заявил, что пассажирский SSJ-100 отправился из Москвы в Самару, однако полет пришлось прервать, по предварительным данным, из-за отказа левого двигателя.

В экстренных службах сообщили, что после инцидента экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 7.16 авиалайнер совершил экстренную посадку, которая прошла в штатном режиме. Происшествие обошлось без пострадавших.

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