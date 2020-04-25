При жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале пострадали шесть человек

При жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале пострадали шесть человек
Вертолет Ми-26. Фото: wikipedia.org

В Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку из-за вибрации правого двигателя.

Как сообщает РИА Новости, все произошло утром 25 апреля на вертолетной площадке месторождения «Русское». На борту находились восемь человек, из них четверо — члены экипажа. Согласно предварительным, шесть из них получили травмы.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, при заходе вертолета на посадку произошла вибрация правого двигателя. В результате вертолет не долетел до площадки 20 метров, хвостом коснулся снега и завалился на правый борт.

Борт санавиации вылетел за пострадавшими, их доставят в центральную больницу Нового Уренгоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный вертолет случайно выстрелил в многоэтажку в Чите. Слабый удар повредил только остекление и балкон на третьем этаже жилого дома.

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