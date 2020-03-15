Военный вертолет случайно выстрелил в многоэтажку в Чите

Вертолет Ми-35М Минобороны РФ по ошибке выпустил снаряд по многоэтажному жилому дому в Чите.

Согласно данным издания Baza, все произошло в воскресенье, 15 марта, в Чите. Как сообщает издание в своем Telegram-канале, случайный выстрел произошел во время разряжения боекомплекта на местно аэродроме Черемушки. Оборудование дало сбой во время процедуры, в результате чего снаряд калибром 23 мм выстрелил и попал в стену многоэтажки.

Инцидент обошелся без пострадавших. Слабый удар повредил только остекление и балкон на третьем этаже жилого дома. Экстренные службы вызвали местные жители, которые сообщили о «громком хлопке».

На месте работает Росгвардия и МЧС.

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