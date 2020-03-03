Дети пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре

Дети пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре
Пострадавшие госпитализированы. Фото: Pixabay

Четверо взрослых и трое детей получили травмы в результате хлопка газа в частном доме в Самаре.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС, по предварительной информации, все произошло в двухэтажном доме, где проживали несколько семей с детьми. В момент происшествия они праздновали день рождения.

Внезапный взрыв газового котла частично обрушил здание. Согласно распространившемуся в Сети видео, стены поврежденного дома свалились на соседнее строение.

При этом, по данным управления МЧС, за взрывом газа не последовало возгорание. Все семеро пострадавших были извлечены из-под завалов. Госпитализированы трое детей от четырех месяцев до восьми лет, трое женщин и один мужчина, сообщает газета «МК».

Позже портал 64.ru написал, что взрыва в частном доме не было. Обрушение стены издание объяснило аварийным состоянием дома. Также сообщается, что люди продолжали жить в давно расселенном здании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Замшина рвануло самодельное взрывное устройство.

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