На Замшиной рвануло самодельное взрывное устройство

На Замшиной рвануло самодельное взрывное устройство
Медики осматривают одного человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел сегодня, 28 февраля, в доме №15 по Замшиной улице.

Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС РФ по городу, хлопок прозвучал из двухкомнатной квартиры на третьем этаже.

В настоящее время медики осматривают одного человека, разрушений нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием маршрутки и легкового авто. У второй машины оказалась полностью разбита передняя часть.

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На Замшиной рвануло самодельное взрывное устройство
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