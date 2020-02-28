На Замшиной рвануло самодельное взрывное устройство

В Калининском районе Петербурга прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел сегодня, 28 февраля, в доме №15 по Замшиной улице.

Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС РФ по городу, хлопок прозвучал из двухкомнатной квартиры на третьем этаже.

В настоящее время медики осматривают одного человека, разрушений нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием маршрутки и легкового авто. У второй машины оказалась полностью разбита передняя часть.