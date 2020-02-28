На улице Коммуны легковушка влетела в маршрутку

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Машины не поделили дорогу на улице Коммуны

Авария случилась в пятницу, 28 февраля, перед поворотом на улицу Красина. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», легковушка въехала в общественный транспорт.

На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» заметно, что машина получила повреждения. Участники ДТП мешают проезду транспортных средств.

Информация о пострадавших не приводится.

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