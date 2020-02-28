Полицейские разыскивают пенсионера, который исчез после пожара в Верхних Осельках

Во Всеволожском районе Ленобласти в одной из деревень сгорел сарай, в котором проживал пожилой мужчина. Одинокого пенсионера пока не нашли.
Возгорание произошло сегодня, 28 февраля, в деревне Верхние Осельки. В 4:06 спасателям поступил сигнал о возгорании. В часть позвонила 67-летняя женщина и рассказала, что на соседнем участке горит хозпостройка размером 3 на 6 метров.
Как стало известно gazeta.spb.ru, жительница также добавила, что в бытовке живет 75-летний мужчина, который плохо ходит.
Последний раз пенсионерка видела его за день до возгорания. Постройка обогревалась радиатором.
Бытовка, в которой жил пенсионер, сгорела полностью. Теперь правоохранители разыскивают пожилого мужчину.
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