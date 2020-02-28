Полицейские разыскивают пенсионера, который исчез после пожара в Верхних Осельках

Полицейские разыскивают пенсионера, который исчез после пожара в Верхних Осельках
Полицейские разыскивают мужчину. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти в одной из деревень сгорел сарай, в котором проживал пожилой мужчина. Одинокого пенсионера пока не нашли.

Возгорание произошло сегодня, 28 февраля, в деревне Верхние Осельки. В 4:06 спасателям поступил сигнал о возгорании. В часть позвонила 67-летняя женщина и рассказала, что на соседнем участке горит хозпостройка размером 3 на 6 метров.

Как стало известно gazeta.spb.ru, жительница также добавила, что в бытовке живет 75-летний мужчина, который плохо ходит.

Последний раз пенсионерка видела его за день до возгорания. Постройка обогревалась радиатором.

Бытовка, в которой жил пенсионер, сгорела полностью. Теперь правоохранители разыскивают пожилого мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая накопила штрафов из ГИБДД на 138 тыс. рублей.

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