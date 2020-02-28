Автоледи из Петербурга накопила штрафов из ГИБДД на 138 тысяч

Все штрафы касались, в основном, превышения скорости. Фото: Pixabay

Все штрафы касались, в основном, превышения скорости. Фото: Pixabay

В Северной столице с горожанки взыскали более 138 тыс. рублей. Женщина накопила штрафов ГИБДД, погашения которых удалось добиться только после вмешательства судебных приставов.

В отношении автоледи было выписано 127 штрафов. Все они касались, в основном, превышения скорости и парковки в неположенном месте. Однако платить по счетам гражданка не собиралась и игнорировала уведомления.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, петербурженка также не исполняла требования исполнительных документов о взыскании налоговой задолженности на сумму 59 тыс. рублей.

В результате приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении трех иномарок, принадлежащих жительнице. Взыскание обратили на ее банковские счета, откуда списали необходимую сумму.

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