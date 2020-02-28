Вспорол живот, чтобы тело не всплыло: стало известно, как топили труп под Выборгом

Правоохранители выяснили, как подозреваемый в убийстве в Выборге (Ленобласть) топил тело в Банном заливе. Кроме того, в деле появился соучастник преступления — БОМЖиЗ.

В среду, 26 февраля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 47-летний мужчина, который 1 января прошлого года поссорился с убитым и избил его до смерти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 47-летний подозреваемый прятал труп. После совместного распития спиртного, во время ссоры, злоумышленник нанес погибшему удар ножом в область головы, после чего мужчина скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что подозреваемого заключили под стражу.