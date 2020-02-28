В Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове

В Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове
Спасатели достали утопленника из воды. Фото: pixabay

Сотрудники полиции нашли подозреваемых в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в Банном заливе в Выборге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в январе прошлого года в полицию сообщили о пропаже 49-летнего мужчины, а в декабре правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.

На днях, 26 февраля, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. И оказался 47-летний мужчина, который 1 января прошлого года поссорился с убитым и избил его до смерти. Затем он вместе с приятелем решил избавиться от тела, завернув его труп в одеяло и утопив в проруби Банного залива.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Выборгом выловили тело утопленного мужчины с пакетом на голове. Голова погибшего была обернута в полиэтиленовый пакет, а к шее был привязан мешок с камнями.

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