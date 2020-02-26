Под Выборгом выловили тело утопленного мужчины с пакетом на голове

Под Выборгом выловили тело утопленного мужчины с пакетом на голове
Спасатели достали утопленника из воды Фото: pixabay

В Ленинградской области сотрудники МЧС вытащили из Выборгского залива тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело неизвестного мужчины было обнаружено во вторник, 25 февраля, в Банном заливе в поселке Северный, неподалеку от дома №2 по Октябрьской улице. Голова погибшего была обернута в полиэтиленовый пакет, а к шее был привязан мешок с камнями.

Выловленный спасателями труп находится в состоянии сильных гнилостных изменений — приблизительный возраст погибшего установить не удалось. Труп направили в морг. Установкой его личности займутся правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын насмерть избил пожилую мать и выкинул ее тело в реку в Ленобласти.

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Под Выборгом выловили тело утопленного мужчины с пакетом на голове
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