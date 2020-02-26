Сын насмерть избил пожилую мать и выкинул ее тело в реку в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители раскрыли убийство пенсионерки, совершенное в прошлом году в Красносельском районе.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, в марте прошлого года в акватории реки Ижора в районе деревни Вайялово в Гатчинском районе было найдено тело 62-летней женщины. На ее трупе были обнаружены признаки насильственной смерти.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в убийстве женщины — им оказался 37-летний сын погибшей, проживающий в Красносельском районе Петербурга.

По версии следствия, в феврале прошлого года, за месяц до обнаружения тела, в ходе ссоры сын избил мать в квартире в Петербурге. От полученных травм женщина сразу скончалась. Спустя несколько дней мужчина решил избавиться от тела и вывез его в Гатчинский район, где выбросил его с моста в реку Ижору.

Подозреваемого задержали накануне, 25 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в убийстве брата лопатой.