В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в убийстве брата лопатой

В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в убийстве брата лопатой
Молодой человек был убит черенком от лопаты. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга правоохранители произвели задержание мужчины, подозреваемого в убийстве. Погибший был насмерть забит черенком лопаты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в сентябре прошлого года в полицию обратился 47-летний уроженец Таджикистана с заявлением о пропаже его 22-летнего сына, также с иностранным гражданством. По словам заявителя, молодой человек не вернулся домой после работы. Тогда его не удалось найти. Спустя два месяца было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Накануне вечером, 25 февраля, на Московском проспекте задержали 29-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. По версии правоохранителей, в день пропажи подозреваемый черенком лопаты убил свого двоюродного брата, после чего закопал тело в лесном массиве возле метро «Шушары».

Тело пропавшего было найдено спустя час в 200 метрах от дома №113 по улице Софийской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге мужчина убил 80-летнюю тещу.

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