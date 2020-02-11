В Выборге мужчина убил 80-летнюю тещу

Украинец нанес пенсионерке серьезные травмы, в результате чего она скончалась в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось в Выборге на Рубежной улице. Мужчина по непонятной причине избил 81-летнюю мать своей возлюбленной. Он нанес ей диффузную травмы головного мозга, после чего женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но ничего не вышло – пожилая ленинградка скончалась.

На данный момент подозреваемый уже задержан. Убийцей считают 46-летнего гражданина Украины, у которого нет регистрации на территории Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Композиторов неизвестный избил школьника из-за 600 рублей. Пострадавший описал внешность нападавшего. Сейчас ориентировки были направлены в территориальные ОМВД РФ.