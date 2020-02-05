На Композиторов неизвестный избил школьника из-за 600 рублей

В Северной столице неизвестный напал на школьника и ограбил его.

Преступный инцидент произошел во вторник, 4 февраля, рядом с домом 5 по улице Композиторов. В отдел полиции обратился местный житель, отец пострадавшего мальчика. Он рассказал, что около 16:55 злоумышленник с кулаками набросился на десятиклассника, ударил его по лицу, похитил у него 600 рублей и сбежал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия выехали сотрудники полиции.

Пострадавший описал внешность нападавшего. Сейчас ориентировки были направлены в территориальные ОМВД РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге разыскивают растлителя 14-летней школьницы. В полицию обратилась мать девочки.