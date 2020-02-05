В Петербурге разыскивают растлителя 14-летней школьницы

В Невском районе Петербурга неизвестный принудил девочку к интимной близости. Об этом школьница рассказала подруге, а та своей матери.

Накануне, 4 февраля, в отдел полиции обратилась женщина, работающая поваром в школе. Мать школьницы заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал 26-летний молодой человек. Женщина потребовала разыскать растлителя ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Седова. Малознакомый мужчина, под предлогом употребления алкогольных напитков, совратил девочку.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что работодателям может грозить до 10 лет тюрьмы за задержку зарплат.