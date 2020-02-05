Работодателям может грозить до 10 лет тюрьмы за задержку зарплат

Следователям также придётся доказать, что руководитель не выплатил зарплату своим сотрудникам из корыстных или личных интересов. Фото: pixabay

Следователям также придётся доказать, что руководитель не выплатил зарплату своим сотрудникам из корыстных или личных интересов. Фото: pixabay

Правительство РФ поручило СК и МВД заняться разработкой поправок в закон уголовного кодекса, касающийся невыплаты заработной платы.

Не исключено, что в будущем недобросовестным работодателям будет грозить до 10 лет тюрьмы. Так, задержка зарплаты на два месяца может стать преступлением средней степени тяжести.

Как сообщили «Известия», наказание за задержку оклада свыше трех месяцев может составить до пяти лет лишения свободы. В случае, если это приведёт к тяжким последствиям, то срок увеличится до десяти лет тюрьмы.

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