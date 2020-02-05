На Ярослава Гашека водитель легковушки влетел в автомобиль е-класса, уходя от погони

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло ДТП с припаркованным авто. Очевидцы предположили, что водитель пытался скрыться от погони, в результате чего угодил в аварию.

Обо всем стало известно сегодня утром, 5 февраля. По словам очевидца, у дома 10/85 на улице Ярослава Гашека произошла авария с припаркованной машиной е-класса.

На снимках в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видны сразу два автомобиля ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что гендиректору компании в Гатчине назначили штраф за принятых на работу мигрантов. Бизнесмену предстоит выплатить более 2 млн рублей.