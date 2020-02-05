В Гатчине гендиректор компании заплатит более 2 млн за принятых на работу мигрантов

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители проверили, как ООО «Меда Строй» выполняет требования миграционного законодательства.

Прибывшие сотрудники выяснили, что компания выполняла работы на строительном объекте «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации». На стройке трудились шесть граждан Республики Узбекистан, принятые на работу «Меда Строй».

Как сообщает прокуратура региона, лицензии на трудовую деятельность у мигрантов не оказалось.

Гендиректору организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере более 2 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте педофила в Приозерском районе Ленобласти. Мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.