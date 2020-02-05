Педофил в Кузнечном дал явку с повинной и получил три года «строгача»

В Приозерском районе Ленобласти вынесен приговор местному жителю, который развратил несовершеннолетнюю без применения насилия.

Преступный инцидент произошел в октябре прошлого года в поселке Кузнечное. По данным следствия, обвиняемый в своей квартире вступил в интимную связь с девочкой, зная, что потерпевшая не достигла 14-летнего возраста. Извращенец удовлетворял свою половую потребность и сексуальный интерес у ребенка. Насилия мужчина не применял.

В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал вину, дал явку с повинной, а также активно способствовал раскрытию и расследованию дела.

Как сообщает прокуратура региона, мужчина имеет заболевание.

Теперь житель отправится в колонию строгого режима на 3 года 7 месяцев.

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