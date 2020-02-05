В Волхове четверо подростков избили пенсионерку в коммуналке

В Волховском районе Ленобласти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних, которые избили и ограбили пенсионерку.

Все произошло в субботу, 1 февраля, в Волхове. По данным следствия, трое подростков зашли в гости к своей несовершеннолетней приятельнице в коммунальную квартиру. Там они проникли к соседке по коммуналке — 79-летней женщине. Молодые люди избили пенсионерку и открыто похитили ее деньги.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, все четверо нападавших — несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 17 лет.

Уголовное дело было возбуждено по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Полицейские начали розыск подозреваемых, проводится экспертиза.

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