Судебные приставы заставили петербуржца погасить долг по алиментам, арестовав его счета

Судебные приставы заставили петербуржца погасить долг по алиментам, арестовав его счета
Приставам пришлось проявить изобретательность, чтобы заставить мужчину погасить долг. Фото: Baltphoto

Судебные приставы Приморского района заставили должника по алиментам вернуть почти 100 тысяч рублей своему ребенку, заблокировав его банковские счета.

56-летний житель Приморского района Санкт-Петербурга, согласно решению суда, должен был отдавать четверть своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако мужчина не торопился с выплатами и накопил 95 тысяч рублей задолженности. На запрос приставов предоставить информацию о доходах строптивый неплательщик заявил: «Вам надо, вы и ищите».

Приставы, впрочем, не стали спорить и действительно быстро разыскали его банковские счета и вклады. Как только об этом узнал должник, он сразу же нашел необходимую сумму наличными и отправился к матери ребенка, которой передал деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти местные жители расправились со знакомым, задолжавшим им денег, зарезав его в собственном гараже.

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