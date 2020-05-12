Пожар в больнице Святого Георгия унес жизни пяти человек

При пожаре в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, погибли пять человек. Проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пять человек погибли в реанимационном отделении.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра 12 мая. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь во Всеволожском районе сгорели два дачных дома. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета.