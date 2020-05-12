За ночь под Петербургом сгорели два дачных дома

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили два дачных дома.

Все произошло сегодня, 12 мая, в СНТ Юбилейное. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в половину третьего ночи. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, на участке горел дачный дом на площади 56 квадратных метров. Потушили его к 4:18.

Ближе к половине четвертого утра стало известно о пожаре в СНТ Большие Пороги, где площадь возгорания в дачном доме составила 48 «квадратов». Огонь удалось потушить к 5:26.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе, загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Хозяину постройки потребовалась помощь медиков.