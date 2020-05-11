Хозяину загоревшегося дома в Горках потребовалась медпомощь

К счастью, никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

К счастью, никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Сегодня днем, 11 мая, в Гатчинском районе, загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров.

Согласно информации главного управления МЧС по региону, в 13.17 в понедельник экстренные службы получили сообщение о пожаре в деревне Горки. Там загорелся утеплитель впод крышей. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали и потушили пламя. Огнеборцы справились с работой за один час.

Как сообщает 47news, ссылаясь на данные полиции, до прибытия сотрудников МЧС 41-летний хозяин жилища пытался потушить огонь своими силами. Впоследствии ему поплохело и сотрудникам экстренных служб пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мусоровоз загорелся в деревне Ладожский Трудпоселок.