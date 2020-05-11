Очевидцы: мусоровоз горит в деревне Ладожский Трудпоселок

Очевидцы: мусоровоз горит в деревне Ладожский Трудпоселок
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Жители деревни Ладожский Трудпоселок в Ленинградской области поделились в соцсетях снимками загоревшегося мусоровоза.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло утром 11 мая. На кадрах опубликованного в группе ролика можно увидеть процесс горения машины. Видно, что огонь вспыхнул в водительской кабине.

Автор видеоролика, судя по всему, был под впечатлением от происходящего и на протяжении всей съемки громко матерился. Он говорит, что огонь стоило начать тушить раньше, отметив, что бак может «бомбануть».

Судя по видео, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые потушили машину. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Блюхера вспыхнула рекламная вывеска на здании шиномонтажа.

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Очевидцы: мусоровоз горит в деревне Ладожский Трудпоселок
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