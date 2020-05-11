На проспекте Маршала Блюхера вспыхнула рекламная вывеска на здании шиномонтажа

На проспекте Маршала Блюхера вспыхнула рекламная вывеска на здании шиномонтажа
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающую вывеску на здании шиномонтажа.

Все случилось сегодня, 11 мая, в доме №6 по проспекту Маршала Блюхера. Сигнал о пожаре на пульт управления диспетчера поступил в 1:37.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части определили, что огонь охватил пять квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем меньше часа. Информация о пострадавших не приводится, причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино 13 спасателей тушили пожар в двух домах. Постройки горели на площади 79 квадратных метров.

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На проспекте Маршала Блюхера вспыхнула рекламная вывеска на здании шиномонтажа
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