В Мурино 13 спасателей тушили пожар в двух домах

В Мурино 13 спасателей тушили пожар в двух домах
Огонь тушили 13 сотрудников пожарной части. Фото: pixabay

В Мурино среди ночи произошел пожар в двух домах. С огнем боролись 13 спасателей.

Все произошло около полуночи 11 мая на Центральной улице. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 23:37. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, два дома горели на площади 79 квадратных метров.

Пожар потушили около двух часов ночи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о возгорании в в красногорском хосписе. Шесть человек попали в реанимацию после пожара, еще трое — в терапевтическое отделение больницы. Впоследствии оказалось, что хоспис работал без требуемых документов.

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В Мурино 13 спасателей тушили пожар в двух домах
Шесть человек попали в реанимацию после пожара в красногорском хосписе