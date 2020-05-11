Шесть человек попали в реанимацию после пожара в красногорском хосписе

В подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации.

Все произошло в ночь на 11 мая в шестиэтажном пансионате «Второй дом». По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте работало 25 пожарных машин и 85 сотрудников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа, очаг пожара был на втором этаже шестиэтажного здания. Открытое горение ликвидировали примерно через полчаса. Погибли 10 человек. Впоследствии оказалось, что хоспис работал без требуемых документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в деревне Надбелье в Ям-Тесовском сельском поселении. Спасатели тушили дом и сарай.