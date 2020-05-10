В Ленобласти тушили дом и сарай

Огонь успел охватить почти 100 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на Запрудной улице в деревне Надбелье в Ям-Тесовском сельском поселении в Лужском районе. Там загорелся частный дом и сарай на 96 квадратных метров. На место прибыли восемь человек и две единицы техники. С пламенем удалось разобраться всего за час. В результате, кажется, никто не пострадал – информация пока не поступала.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Удмуртии на месте бывшего арсенала из-за загоревшейся травы начался пожар. Огонь моментально распространился на значительную территорию — в пике его площадь составила 10 гектаров.